Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество - Эли Коэн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество, вносится вклад в экономику и безопасность обеих стран. Это новая эра в отношениях Израиля и Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Он также отметил, что в состав делегации, прибывшей в Азербайджан из Израиля, входят представители сфер безопасности, энергетики и аграрного сектора.

Напомним, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн находится с визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялось заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля. На заседании были рассмотрены вопросы повестки двустороннего экономического сотрудничества. Были обсуждены такие темы, как содействие торговым отношениям и инвестициям, направления сотрудничества в областях охраны окружающей среды, внедрения инновационных технологий, цифровой экономики.