Омбудсмен Азербайджана встретилась с родителями азербайджанских военнослужащих, удерживаемых в плену в Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в Аппарате омбудсмена прошла встреча с родителями военнослужащих азербайджанской армии Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова, удерживаемых в плену в Армении.

Как сообщили в среду Trend в Аппарате омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен категорически осудила незаконный арест азербайджанских военнослужащих в Армении, а также случаи бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим. Она отметила, что в связи с этим предпринято обращение к соответствующим организациям. В письме, адресованном соответствующим международным и региональным организациям, потребовано обеспечение прав наших военнослужащих, удерживаемых в Армении, в том числе обеспечение возможности для них связаться со своими семьями посредством видеозвонка.

Она добавила, что ситуация с нашими военнослужащими находится в центре внимания и предпринимаются необходимые меры по их освобождению и возвращению на родину.