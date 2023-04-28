Азербайджанская делегация будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Делегация в расширенном составе во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась с визитом в Узбекистан.

Как сообщили в пятницу Trend в ЦИК Азербайджана, целью визита, осуществляемого по приглашению председателя ЦИК Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, является наблюдение за ходом референдума по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан", который состоится 30 апреля 2023 года.

В рамках визита Мазахир Панахов проведет встречи со своим узбекским коллегой, другими официальными лицами, а также с представителями организаций, участвующих в наблюдении за референдумом, руководителями высших избирательных органов зарубежных стран.

Следует отметить, что представители Центральной избирательной комиссии Азербайджана участвуют в качестве международных наблюдателей в наблюдении за референдумом в Узбекистане в составе Организации тюркских государств и СНГ. Представители ЦИК в день голосования будут осуществлять наблюдение в Ташкенте и на избирательных участках в регионах страны.