Посольство Франции распространило заявление в связи с минным инцидентом в Тертере

БАКУ /Trend/ - Посольство Франции в Азербайджане распространило заявление в связи с минным инцидентом в Тертере, в результате которого погибли гражданские лица, сообщает Trend.

"Глубоко опечалена известием о гибели трех гражданских лиц в результате разрыва мины в Тертере. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Франция продолжает поддержку мер по гуманитарному разминированию в Азербайджане", - говорится в публикации в Twitter посла Франции в стране Анн Буайон.

Отметим, что 28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате разрыва противотанковой мины погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.