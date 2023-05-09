Институт омбудсмена в Азербайджане был учрежден по инициативе великого лидера Гейдара Алиева - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Институт омбудсмена был учрежден по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Мы всегда стараемся оправдать это большое доверие в нашей работе.

Как сообщает Trend, об этом 9 мая сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева во время посещения могилы великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Она отметила, что 8 мая 2023 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева".

"Это самый большой по охвату указ о помиловании, который был применен к 801 осужденному. При помиловании 59-ти из них были учтены ходатайства омбудсмена", - добавила омбудсмен.