Основы сегодняшнего развития Азербайджана были заложены Гейдаром Алиевым - Шандор Лежак

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев - основатель современного Азербайджана, под его руководством в Азербайджане установилась стабильность и страна стала развиваться.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Национальной ассамблеи Венгрии Шандор Лежак на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что под руководством Гейдара Алиева Азербайджан прошел беспрецедентный этап развития.

"Экспорт нефти и газа открыл новые возможности для страны", - сказал он.

Шандор Лежак подчеркнул, что народы Азербайджана и Венгрии относятся друг к другу как братские народы. "Венгрия и Азербайджан доверяют друг другу. Азербайджан всегда может рассчитывать на Венгрию. Мы всегда будем оставаться друзьями Азербайджана. Наше сотрудничество в экономической и энергетической сферах находится на высоком уровне. Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны и Европы в целом, и в ближайшем будущем она будет только возрастать. Основы для сегодняшнего развития Азербайджана были заложены Гейдаром Алиевым, и сегодня страна продолжает успешно развиваться под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.