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В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 17 мая 2023 10:28 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 учебный год, в азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью.

Как сообщили Trend в среду в минобороны, на церемонии открытия, состоявшейся в Военном институте имени Гейдара Алиева, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наших соотечественников, ставших шехидами во имя территориальной целостности нашей Родины. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии пожелали успехов участникам соревнований и отметили, что в рядах армии физическая подготовка личного состава всегда находится в центре внимания.

10 команд в составе 56 военнослужащих, представляющих виды войск и соединения, будут состязаться в личном и командном зачётах. Военнослужащие будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из автомата на расстоянии 200 метров, метании гранат, кроссе на 8 км и плавании.

Отметим, что первенство продлится до 20 мая.

В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)
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