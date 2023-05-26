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Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами - представитель ООН

Политика Материалы 26 мая 2023 11:07 (UTC +04:00)
Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами - представитель ООН

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в видеообращении к участникам международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку сказала директор Службы по разминированию при ООН Илен Кон.

Она отметила, что ООН продолжит оказывать помощь странам в разминировании, содействовать предотвращению распространения мин, а также подчеркнула значительную работу, проведенную в этом направлении правительством Азербайджана и Агентством по разминированию.

Кон добавила, что Агентство Азербайджана по разминированию так же делится своим опытом с другими странами, что очень важно.

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