Президент Ильхам Алиев пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских «чиновников» в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских «чиновников» в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

«Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе – ред.). Поэтому «парламент» должен быть распущен, элемент, называющий себя «президентом», - должен сдаться, все «министры», «депутаты» и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии», - отметил глава государства.