Ицхак Герцог поблагодарил Президента Ильхама Алиева на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ - Президент Государства Израиль Ицхак Герцог разместил в Twitter публикацию на азербайджанском языке.

Как сообщает во вторник Trend, Ицхак Герцог поблагодарил Президента Ильхама Алиева за теплый прием.

"Спасибо моему другу, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, настоящему другу Израиля за теплый прием в его резиденции. Израиль рассматривает Азербайджан как важного стратегического партнера и источник региональной стабильности. Отношения между нашими народами являются примером для других стран, которые выбирают путь мира и сотрудничества, и примером дружественных отношений между мусульманами и евреями", - говорится в публикации.