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Встречи на полях саммита Европейского политического сообщества прошли в позитивной атмосфере – Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 1 июня 2023 21:42 (UTC +04:00)
Встречи на полях саммита Европейского политического сообщества прошли в позитивной атмосфере – Хикмет Гаджиев

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БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя и пятисторонняя встречи на полях саммита Европейского политического сообщества с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона прошли в позитивной и атмосфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Встречи на полях саммита Европейского политического сообщества при содействии Шарля Мишеля в трехстороннем формате, а также с участием Германии и Франции прошли в неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере. Было решено, что в июле в Брюсселе состоится очередной раунд встречи в трёхстороннем формате», - говорится в публикации.

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