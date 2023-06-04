Все больше армянских жителей Карабаха проходят через КПП в Лачине - Новые кадры

БАКУ/Trend/ - Все больше армянских жителей Карабахского региона Азербайджана проходят через КПП в Лачине, о чем свидетельствуют новые видеокадры.

При открытии Лачинского КПП армянские жители Карабаха заявляли, будто "больше никогда не смогут пользоваться этой дорогой". Однако сегодняшние кадры показывают обратное.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.