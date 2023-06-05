Командующий ВМС Азербайджана принял участие в открытии международной выставки «Seafuture 2023»

БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров совершает визит в Италию по приглашению командующего Военно-морскими силами этой страны адмирала Энрико Кредендино.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, вице-адмирал С.Бекиров принял участие в церемонии открытия 8-й международной выставки «Seafuture 2023», состоявшейся на военно-морской базе «La Spezia» и провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что международная выставка «Seafuture 2023» проходит с участием командующих ВМС 25 стран, делегаций из 36 стран и руководителей различных ведущих компаний оборонной промышленности.