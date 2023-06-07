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До конца 2026 г. на освобожденные от оккупации территории планируется переселить более 34 тыс. семей - Эмин Гусейнов

Политика Материалы 7 июня 2023 13:14 (UTC +04:00)
До конца 2026 г. на освобожденные от оккупации территории планируется переселить более 34 тыс. семей - Эмин Гусейнов

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ШУША /Trend/ - Согласно I Государственной программе "Большое возвращение", до конца 2026 года на освобожденные территории Азербайджана планируется переселить более 34 тысяч семей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам в Шуше специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, все вопросы, связанные с этим, согласовываются в рамках Координационного штаба в условиях взаимодействия различных государственных структур.

"Возвращение нашего народа на родные земли, обеспечение условий для жизни и трудоустройства являются главной задачей, поставленной перед нами Президентом Ильхамом Алиевым, и работа над этим продолжается", - сказал Гусейнов.

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