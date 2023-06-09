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Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" - новые кадры

Политика Материалы 9 июня 2023 16:18 (UTC +04:00)
Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" - новые кадры

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана продолжают беспрепятственно переходить через ППП "Лачин", установленный на межгосударственной границе с Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, на новых опубликованных кадрах ясно видно прохождение ими на ППП "Лачин" соответствующей процедуры для перехода в направлении Ханкенди-Горус.

Отметим, что армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана могут беспрепятственно проходить через погранично-пропускной пункт "Лачин" в любое время суток, для чего созданы все условия.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.

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