Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включена в I классификацию административных должностей

БАКУ /Trend/ - Должность полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике включена в первую классификацию административных должностей.

Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующее изменение в закон "О государственной службе".

Кроме того, должности заместителей полномочного представителя включены во вторую классификацию административных должностей, а специалистов в представительстве - в третью классификацию административных должностей.