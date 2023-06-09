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Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включена в I классификацию административных должностей

Политика Материалы 9 июня 2023 16:28 (UTC +04:00)
Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включена в I классификацию административных должностей

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БАКУ /Trend/ - Должность полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике включена в первую классификацию административных должностей.

Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующее изменение в закон "О государственной службе".

Кроме того, должности заместителей полномочного представителя включены во вторую классификацию административных должностей, а специалистов в представительстве - в третью классификацию административных должностей.

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