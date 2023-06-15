Опубликованы новые кадры инцидента на азербайджано-армянской границе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона сегодня обстреляла из огнестрельного оружия военнослужащих Государственной пограничной службы, несущих службу на Лачинском пограничном пункте пропуска. В результате военнослужащий Госпогранслужбы получил ранения.

Trend представляет новые кадры ранения азербайджанского военнослужащего.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.