Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в Зангиланском международном аэропорту встретили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.