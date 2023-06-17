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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 17 июня 2023 10:27 (UTC +04:00)
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 17 июня Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в Зангиланском международном аэропорту встретили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
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