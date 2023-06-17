Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"От имени жителей Республики Татарстан и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю 105-й годовщины провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Искренне желаем Вам, братскому народу Азербайджана неизменных успехов на пути созидания во имя всестороннего развития родной страны, укрепления ее экономической мощи и международного авторитета. Пусть опыт и идеи основателей Азербайджанской государственности и впредь служат сплочению общества, вдохновляют граждан страны на большие свершения, будут опорой в формировании уверенного и благополучного будущего Азербайджанской Республики.

Надеемся на неуклонное развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений. Верим, результаты нашего конструктивного взаимодействия – это важный вклад в упрочение связей меду народами России и Азербайджана, в целом в укрепление всеобщего мира.

С уважением, пожеланиями крепкого здоровья и счастья Вам, Вашим близким и всем жителям Вашей прекрасной страны", - говорится в письме.