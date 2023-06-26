Варданян - главная угроза стабильному миру между Азербайджаном и Арменией - Forbes

БАКУ /Trend/ - Американский финансово-экономический журнал Forbes, одно из самых авторитетных и известных экономических изданий, назвал Рубена Варданяна "лидером в блокировании прочного мира между Арменией и Азербайджаном", сообщает Trend.

"28 мая Варданян в своем русскоязычном Telegram-канале заявил, что сепаратисты "не должны подписывать никаких соглашений с Азербайджаном". Варданян уже некоторое время связан с сепаратистами. На своей странице в Twitter Варданян пишет "о проблемах с правами человека", связанных с Карабахским регионом, и особенно громко высказывается о так-называемой "блокаде" дороги, соединяющей регион с Арменией", - отмечает автор статьи.

Более того, как справедливо пишет автор, Варданян, криминальный олигарх, который был "экспортирован" в Карабахский регион Азербайджана из Москвы и раньше был так называемым "государственным министром" сепаратистов, скорее всего, покинул свой "пост", чтобы избежать риска индивидуальных санкций.

В настоящее время он также подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО, добавил автор.