Глава МИД Ирана прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдуллахиан прибыл в Азербайджан.

Как передает Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Я прибыл в Азербайджан для участия во встрече министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения. Благодаря разнообразию стран-членов Движение неприсоединения имеет особые возможности для укрепления многосторонности и общего мышления для решения новых глобальных проблем.

Также этот визит станет возможностью для мониторинга и развития политики добрососедства в регионе", - отметил министр.