БАКУ /Trend/ - Меланезийская инициативная группа поддерживает борьбу народа Новой Каледонии за свободу.

Как сообщает в четверг Trend об этом заявил директор по политическим вопросам Меланезийской инициативной группы Илан Килоэ во время мероприятия на тему “К полному искоренению колониализма”.

"Мы благодарим правительство Азербайджана за его председательство в Движении неприсоединения и за поддержку освобождения от колонизации. Мы стремимся поддерживать человеческое развитие. Мы собирались провести референдум в 2021 году, но это совпало со временем пандемии, из-за чего референдум пришлось отложить. Тем не менее, правительство приняло односторонние решения касательно нас. Нам должна быть обеспечена правовая база", - сказал он.

Килоэ также подчеркнул, что несмотря на то, что организация, которую он представлял, подала петицию об отсрочке проведения референдума в Новой Каледонии в 2021 году, это не было учтено.

”Проведение этого референдума было односторонним шагом, нарушением международного права, и его насильное проведение делает результаты нелегитимными", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".