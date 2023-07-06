Во Франции регулярно наблюдается насилие в отношении журналистов - Жан-Виктор Кастор

БАКУ /Trend/ - Во Франции регулярно наблюдается насилие в отношении журналистов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил депутат Национальной Ассамблеи Франции от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор на пресс-конференции после мероприятия на тему "К полному искоренению колониализма".

"Они мешают журналистам делать свою работу. Политика Макрона совершенно не воспринимается его народом. Во Франции нет ни прав человека, ни свободы слова. Франция никогда не была демократической страной. Она просто продает демократию", - подчеркнул Кастор.

Отметим, что в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Выступая вчера на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция.

«Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий», - заявил глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, Франция должна извиниться за своё колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.