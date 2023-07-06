Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана не только на словах, но и на деле - МИД

БАКУ /Trend/ - Если Армения действительно заинтересована в мире, она должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу мнения, высказанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе заседания правительства 6 июля.

"Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 6 июля, направленные на создание у международного сообщества неправильного впечатления в отношении Азербайджана, совершенно беспочвенны.

Вместо вывода армянских сил с территорий Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами по Трехстороннему заявлению, повторение сделанных во время оккупации заявлений о том, что вооруженные силы, находящиеся на нашей территории, не принадлежат Армении показывает, что эта страна не отказалась от своей неправильной политики.

Нелогично утверждать, что вооруженные силы, действующие под командованием Министерства обороны Армении и осужденные армянскими судами, не принадлежат Армении.

Утверждения Армении, которая держит себя в блокаде, удерживая территории Азербайджана под оккупацией и предъявляя территориальные претензии к соседним странам, о том, что Азербайджан не заинтересован в открытии коммуникаций и отказ Армении предоставить беспрепятственный проход в Нахчыван, вопреки Трехсторонней декларации, свидетельствует о том, что эта страна игнорирует свои обязательства.

Хотим напомнить премьер-министру, который отрицал минную опасность в отношении Азербайджана, что именно мины, установленные Арменией, стали причиной того, что более 300 азербайджанцев стали жертвами мин после 44-дневной войны в 2020 году. Кроме того, известно, что большинство карт, существование которых Армения долгое время отрицала и представила после международного давления, бесполезны, а более 55% взрывов, унесших жизни людей, произошли в районах, где карты не были представлены.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, то она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и немедленно вывести с территории Азербайджана вооруженные силы Армении, которые представляют угрозу миру и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.