Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабахского региона Азербайджана беспрепятственно проходят через ППП "Лачин".

Как сообщает в пятницу Trend, на видеокадрах, сделанных 7 июля, запечатлен процесс проверки документов армянских жителей, в очередной раз беспрепятственно пересекших в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) ППП "Лачин".

Эти кадры еще раз свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями Карабаха пограничного пункта пропуска.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.