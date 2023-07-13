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Партнерство между Азербайджаном и Израилем играет важную роль в обеспечении безопасности во всем регионе - Закир Гасанов

Политика Материалы 13 июля 2023 13:58 (UTC +04:00)
Партнерство между Азербайджаном и Израилем играет важную роль в обеспечении безопасности во всем регионе - Закир Гасанов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Высокий уровень партнерства между Азербайджаном и Израилем играет важную роль не только в развитии двух государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с находящейся в Баку с официальным визитом делегацией во главе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, сообщает в четверг Trend.

Гасанов поприветствовал израильского коллегу и выразил удовлетворение видеть гостя в Азербайджане.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля, Галант отметил, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, а также подчеркнул важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.

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