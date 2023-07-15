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Шарль Мишель: Наши переговоры были субстантивными

Политика Материалы 15 июля 2023 19:07 (UTC +04:00)
Шарль Мишель: Наши переговоры были субстантивными

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Наши переговоры были субстантивными.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

Он отметил интенсивный и продуктивный характер встреч на высшем уровне в Вашингтоне и Брюсселе.

«Мы переживаем один из самых сложных этапов. Я воздаю должное двум лидерам за их твердую приверженность мирному процессу и призываю их к дальнейшим смелым шагам, обеспечить прогресс на пути к нормализации»,- сказал он.

Он отметил важный импульс в политических дискуссиях и усилиях.

«Мы обсудили все вопросы повестки дня, суверенитет и территориальную целостности»,- добавил Мишель.

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