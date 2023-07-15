Шарль Мишель: Азербайджан и Армения договорились интенсифицировать работы коммиссий по делимитации границ

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Азербайджан и Армения договорились интенсифицировать работы коммиссий по делимитации границ.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

«Стороны также добились прогресса за последние два месяца в своих решениях, направленных на разблокирование транспорта. Мы обсудили условия будущих транспортных соглашений.

Нынешнее положение дел явно неустойчиво и никому не выгодно. Мы также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию»,- сказал Мишель.

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