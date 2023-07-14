Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с минным терроризмом Армении

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с подрывом на мине мирного жителя в Кяльбаджаре.

Как сообщает в пятницу Trend, омбудсмен заявила, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять серьезную угрозу для жизни гражданских лиц.

"Так, 13 июля текущего года гражданин Азербайджана, занимавшийся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района, пострадал в результате разрыва мины.

Минный террор, совершаемый Арменией против нашей страны, приводит к гибели или ранению азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, а также замедляет возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, создает препятствия для деятельности субъектов предпринимательства, восстановительных работ, проводимых в регионе.

Установка мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и отсутствие точных карт заминированных территорий является явной демонстрацией неуважения Армении к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, призываю соответствующие международные организации предпринять решительные шаги по прекращению минного террора Армении, передаче Азербайджану точных карт мин, установленных на освобожденных от оккупации территориях", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 13 июля Алиев Сахиб Иса оглы подорвался на мине в селе Сеидляр Кяльбаджарского района и получил телесные повреждения. В связи с инцидентом Кяльбаджарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Отметим, что большая часть освобожденных земель подверглась воздействию мин, установленных Арменией в период оккупации, и неразорвавшихся боеприпасов.

Азербайджан сразу после окончания войны начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проделан большой объем работы. Несмотря на это, в этих районах до сих пор остается много мин и взрывчатых веществ.

С 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3 383 человека.