Проармянские российские политики - чем их так раздражает Баку?

БАКУ/Trend/ - Затулин, Симоньян, Соловьев, Петр Толстой - это все одна шайка-лейка. Провокационные заявления заместителя председателя Государственной Думы России (Петра Толстого), ставящие под сомнение независимость Азербайджана и его существование как независимого государства, дают основания так думать.

Потому что его внезапное заявление непонятно и бросает тень на отношения между Россией и Азербайджаном. Заявление Петра Толстого также можно интерпретировать как желание проармянских сил.

22 февраля 2022 года между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Достаточно одного этого упоминания, чтобы все было ясно. В этой декларации особо отмечены независимость, суверенитет, территориальная целостность обоих государств, а также их невмешательство во внутренние дела друг друга. Этим заявлением Петр Толстой продемонстрировал свое неуважение к подписи главы Кремля, одобрившего эту декларацию.

Азербайджан не Армения, и не будет таковой. У официального Баку своя независимая политика, свой путь, своя политическая воля, своя позиция по всем геополитическим и глобальным процессам. Азербайджан уже более 30 лет является независимым государством, проводит независимую внешнюю политику и ни от кого не зависит. Азербайджан в отношениях с Россией всегда опирался и будет опираться на принцип равной субъектности международного права.

Но, к сожалению, Петр Толстой, похоже, не первый и не последний в России, кто стремится очернить отношения с Азербайджаном. Сегодня число таких как Затулин, Милонов неустанно растет. Цели ясны, как день: нанести ущерб азербайджано-российским отношениям, нанести максимальный удар по дипломатическим отношениям, разжечь напряженность между двумя странами.

Но армянские провокаторы, какими бы средствами они ни пытались подорвать отношения между Азербайджаном и Россией, должны обязательно учитывать одно: Азербайджан никогда не прощает и не забывает никого, кто распространяет необоснованные, неправдоподобные высказывания насчет языка, истории его государственности, традиций, национального культурного наследия.

Петр Толстой и другие подобные ему проармянские русские политики также должны знать, что Азербайджан - независимое государство, осуществляющее независимую политику и не зависящее ни от кого, в том числе и от России. Азербайджан уже 32 года развивается как независимое государство, является одним из влиятельных членов системы международных отношений и с каждым днем все более успешными шагами движется в этом направлении и находится в центре внимания мирового сообщества.

Авторы и исполнители этих нападок на Азербайджан должны однозначно понимать, что таким образом невозможно повлиять на Азербайджан, сбить его с пути. Сегодня Азербайджан переживает самый сильный и могущественный период своей истории, и "механизм" влияния, выбранный этими мелкими, не стоящими ни копейки политиками против официального Баку, обернется против них самих.