Выступление Президента Ильхама Алиева дало мощный импульс Шушинскому глобальному медиафоруму – Михаил Гусман

ШУША/Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева дало мощный импульс Шушинскому глобальному медиафоруму.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман после выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Благодарю Президента Ильхама Алиева за такой откровенный, искренний, очень глубокий, очень важный разговор. Президент Ильхам Алиев более двух часов провел встречу с лидерами мирового медиа-сообщества, отвечал на все вопросы откровенно, подробно, убедительно, аргументированно. Я сейчас обменивался впечатлениями с нашими коллегами, друзьями из разных стран. Это произвело на них просто неизгладимое впечатление. Как он знает проблемы, и как глубоко погружен в них. Сегодняшний разговор был просто невероятным. Обсуждали все темы – и международные и внутренние и самые актуальные проблемы для Азербайджана, связанные с заключением мирного договора с Арменией, стратегические вопросы развития страны, видение Президента Ильхама Алиева как лидера Движения неприсоединения. Все это для нас было огромным подарком от Президента Ильхама Алиева. Это дало мощный импульс всему форуму. Я думаю, что следующие два дня работы форума, мы все будем воодушевлены встречей с Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал Гусман.

Отметим, что на Форуме, проводимом по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана, принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума планируется обсуждение представляющих глобальное значение актуальных вопросов медиа и информационно-коммуникационной сферы. Руководители известных и влиятельных мировых СМИ, эксперты обсудят новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, цифровую трансформацию, медиаменеджмент в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, потребительские тенденции в новых медиа и вопросы медиаграмотности, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие темы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива о создании медиаплатформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, сегодня впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в информационно-коммуникационной сфере, известных журналистов.