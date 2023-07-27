МИД Азербайджана ответил на проармянское заявление ЕС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подход, продемонстрированный верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем к ситуации в регионе в заявлении от 26 июля, основанном на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны, вызывает сожаление.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление Жозепа Бореля о ситуации в регионе.

"Азербайджанская сторона высоко ценит поддержку Европейского союза в переговорах по установлению мира и стабильности в регионе, мирному процессу с Арменией. Тем не менее, подход, продемонстрированный верховным представителем ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозепом Борелем к ситуации в регионе в заявлении от 26 июля, основанном на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны, вызывает сожаление.



Игнорирование неполного вывода с территорий Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года угрожающих национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны армянских вооруженных сил, протесты азербайджанской стороны против незаконной деятельности Армении с использованием Лачинской дороги, доставки на территорию Азербайджана боеприпасов и мин, вывоза Арменией природных богатств Азербайджана и называть легитимные мероприятия закрытием Лачинской дороги - абсолютно неверный подход к данной ситуации.



Ясно и то, что неправильное толкование известных решений Международного суда не приведет к каким-либо результатам. Постановление от 6 июля, еще раз подтвердившее право Азербайджана на контроль над своими границами и доказавшее необоснованность требования Армении о ликвидации пограничного контрольно-пропускного пункта «Лачин», доказывает, что защита Азербайджаном собственной безопасности является легитимной мерой.



Несмотря на акции протеста против незаконной деятельности Армении с декабря прошлого года, ежедневно сотни транспортных средств, включая автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК), пересекают Лачинскую дорогу. После учреждения Азербайджаном пограничного пункта пропуска «Лачин» в течение дня был обеспечен переход в обоих направлениях в регулируемом и прозрачном порядке. Несмотря на вооруженное нападение 15 июня на пункт пропуска «Лачин», попытки контрабанды, а также провокацию в виде отправки 26 июля автомобильных конвоев под названием “гуманитарный груз”, азербайджанская сторона продолжила сотрудничество с действующим в регионе МККК, организовала проезд армянских жителей в медицинских целях, создав возможность доставки медицинских грузов через МККК.

Что касается доставки более крупных грузов на территорию Азербайджана, то, учитывая угрозы, исходящие от Армении, мы выступили с предложением использовать “Агдам-Ханкенди” и другие альтернативные пути.



Несмотря на то, что это предложение было положительно воспринято Европейским союзом, МККК и международными партнерами, армянская сторона и лица, называющие себя представителями местных армянских жителей, выступают против этого. Они перекрывают дороги и препятствуют перевозке грузов, спекулируя на “напряженной гуманитарной ситуации”. Это не что иное, как политические манипуляции.

Азербайджан верен своим международным обязательствам, и будет решительно пресекать попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории", - говорится в комментарии.