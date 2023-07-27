Турция продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах.

Как передает Trend, об этом в четверг написал на своей странице в Twitter вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"В Президентском комплексе мы приняли министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и сопровождающую его делегацию.

<...> Мы продолжим развивать наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах", - написал он.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2022 года Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов США, а Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов США.