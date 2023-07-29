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Проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе

Политика Материалы 29 июля 2023 11:58 (UTC +04:00)
Проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 29 июля в министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских объединений.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Кроме того, было поручено уделить особое внимание планомерному выполнению мероприятий по инженерному обеспечению на освобожденных территориях Азербайджана.

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