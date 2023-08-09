Автомобили МККК проследовали через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня через ППП "Лачин" был обеспечен проезд девяти транспортных средств.

Как сообщает в среду Trend, был обеспечен беспрепятственный проезд по направлению Горус-Ханкенди восьми легковых автомобилей и одной машины скорой медицинской помощи Международного комитета Красного Креста (МККК).

Всего сегодня через ППП "Лачин" был обеспечен переход 28 человек.

Напомним, что в целях предотвращения осуществления вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.