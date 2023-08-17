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МИД Азербайджана ответил на обвинения, озвученные Николом Пашиняном на заседании правительства

Политика Материалы 17 августа 2023 16:16 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана ответил на обвинения, озвученные Николом Пашиняном на заседании правительства

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 августа обсуждений в Совете Безопасности ООН и заявлений, озвученных государствами-членами, во время выступления на заседании правительства, еще раз говорит о том, что Армения не желает в смириться с очередной неудачей, с которой она столкнулась в СБ ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства Армении.

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