Мы продолжим работать с Азербайджаном - гендиректор МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Гросси написал в социальной сети "Х" (Twitter).

"Благодаря сотрудничеству с МАГАТЭ и ядерной науке Азербайджан заметно утроил производство хлопка. Мы продолжим работать с Азербайджаном, который председательствует в Движении неприсоединения с такими инициативами, как "Лучи надежды" для достижения глобальных целей ДН. Благодарим МИД Азербайджана за оказанную поддержку", - говорится в публикации.

Отметим, что Международное агентство по атомной энергии создано в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. МАГАТЭ созывает международные научные форумы для обсуждения вопросов развития атомной энергетики, направляет в различные страны специалистов для помощи в исследовательской работе, оказывает посреднические межгосударственные услуги по передаче ядерного оборудования и материалов, исполняет контрольные функции и, в частности, наблюдает за тем, чтобы помощь, предоставляемая непосредственно агентством или при его содействии, не была использована для каких-либо военных целей.