Подготовлен отчет о влиянии горнодобывающей промышленности Армении на экологию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Армении горнодобывающая промышленность, которая осуществляется без каких-либо экологических норм и стандартов, наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в "Отчете о космическом мониторинге горнодобывающих предприятий на территории Республики Армения".

Было отмечено, что в армянской прессе по этому поводу имеется много негативной информации. Хотя объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Армении увеличивается, этот процесс сопровождается быстрым разрушением экологической ситуации.

"Продолжающаяся деятельность горнодобывающей отрасли не осуществляется без влияния на экологическую ситуацию стран региона. Расположение многих месторождений вблизи источников воды приводит к сбросу в реки химических отходов, считающихся вредными для окружающей среды. Примерно 70 процентов ресурсов поверхностных вод Азербайджана образуется в соседних странах за счет трансграничных водных потоков. Поскольку Армения географически расположена в бассейне рек, проходящих через Азербайджан, любые меры в сфере горнодобывающей промышленности, осуществляемые на ее территории, однозначно влияют на нашу страну с экологической точки зрения. Будучи членом Конвенции Эспо, Армения должна консультироваться по поводу любой деятельности, осуществляемой на территории своей страны, и во многих случаях должна получать согласие Азербайджана" - говорится в отчете.

Отметим, что в отчет включены результаты космического мониторинга 26 горнорудных месторождений, расположенных на территории Армении. Работы по космическому мониторингу проводились на основе снимков, полученных спутниками SPOT 6 и Azersky (SPOT 7) в 2017 и 2023 годах.