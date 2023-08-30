В массовых захоронениях на освобожденных территориях найдено около 500 человеческих останков - Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, найдено около 500 человеческих останков.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

"В результате проведенной на сегодняшний день работы были идентифицированы 15 человек из почти 4 000, считающихся пропавшими без вести. После передачи останков их семьям, они были похоронены. Из найденных в массовых захоронениях останков 4 принадлежали гражданским лицам, а остальные - военнослужащим. Обнаруженные восемь массовых захоронений являются ярким примером преступлений, совершенных армянами во время Первой Карабахской войны, и еще раз доказывают политику геноцида Армении против азербайджанцев", - говорится в отчете.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.