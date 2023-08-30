Париж намерен осуществить более масштабные провокационные планы - Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - Франция, доверие к которой серьезно подорвано ее многолетней колониальной, эксплуататорской политикой, политикой этнических чисток, продолжает быстро терять свою международную репутацию за время пребывания у власти Эмманюэля Макрона.

Об этом сказал Trend в среду политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, официальный Париж, стремившийся продолжить свою неоколониальную политику в Экваториальной и Западной Африке под условным названием "Французская Африка" (Franceafrique), был вынужден отступить перед решимостью африканских народов, которые ведут настойчивую борьбу за обладание своими богатствами и свободами. "Власти Макрона, разочаровавшись в вопросе доступности богатств Африки, в том числе дешевого урана, жизненно важного для энергосистемы Франции, не в состоянии выполнить даже обязательства перед странами-членами Европейского союза, и в том числе по этим причинам Франция предпринимает попытки давления на Азербайджан, играющий важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Осуществляя подрывную деятельность на Южном Кавказе, Франция пытается компенсировать свои неудачи за счет этого небольшого, но важного с геостратегической точки зрения региона Евразии", - сказал он.

Мирзабейли отметил, что активная позиция официального Парижа в процессе организации шоу с "гуманитарным грузом" вблизи границ Азербайджана, а также попытка обеспечить свое прямое участие в продолжении этого процесса свидетельствуют о намерении властей Макрона любой ценой препятствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. "Франция, занимающая проармянскую позицию, результатом чего являются грубое нарушение норм международного права и несправедливость в глобальном масштабе, добилась отправки в Армению якобы "наблюдательной", а де-факто военной миссии, тем самым расширив свои провокации и нанеся удар по переговорному процессу. Основная цель шагов Франции, нацеленных на Южный Кавказ и предпринимаемых ею с первых дней 44-дневной войны, состоит в том, чтобы не допустить устранения факторов, препятствующих прочному миру в регионе. Последние события еще раз показывают, что Париж намерен продолжать свои провокационные шаги в самых разных плоскостях и осуществлять их, выстраивая более масштабные провокационные планы. Намерение проигравших вместе с Арменией в Совете Безопасности ООН властей Макрона заключается в том, чтобы продолжить шоу с "гуманитарной помощью" с добавлением новых элементов и организовать тотальную информационную атаку вокруг этого процесса, что свидетельствует о нацеленности Франции на осуществление вскоре более масштабного провокационного плана", - сказал Мирзабейли.

Также, как отметил политический обозреватель, поднятие Макроном беспочвенных вопросов в ходе недавнего телефонного разговора с Президентом Азербайджана создает первоначальное впечатление, что вышеуказанный процесс находится на завершающей стадии подготовки. Кроме того, по его мнению, телефонный звонок Макрона, также служит демонстрации того, что официальный Париж якобы прилагает дипломатические усилия для решения вопросов, на самом же деле никаких дипломатических усилий нет, а есть лишь провокационные планы и попытки их реализации. "Тот факт, что Президент Азербайджана дал полные, с упором на национальные интересы нашей страны, ответы на вопросы, поднятые Макроном, демонстрирует, что справедливая и решительная позиция нашего государства ни при каких обстоятельствах и ни при каком давлении не изменится. Политика азербайджанского государства, выражающая единую позицию нашего народа, служит обеспечению прочного мира на Южном Кавказе, более безопасной и процветающей жизни людей. Никакая сила не сможет заставить нас отказаться от этой справедливой позиции", - сказал Мирзабейли.