Предприняты необходимые шаги по адаптации азербайджанской армии к модели ВС Турции - Керим Велиев

БАКУ /Trend/ - Предприняты необходимые шаги по адаптации азербайджанской армии к модели ВС Турции.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в ходе выступления на церемонии, посвященной 30 августа - Дню Победы Турции.

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. Исключительная роль в достижении этого принадлежит Президенту Азербайджана, победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану", - сказал он.

Отметив, что праздник победы Турции является одной из самых славных страниц в истории страны, Керим Велиев отметил важность дальнейшего расширения дружественных связей между обоими государствами. Доведя до внимания, что были предприняты необходимые шаги по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, генерал-полковник отметил, что сотрудничество между армиями Азербайджана и Турции укрепляет единство стран, служит сохранению стабильности в регионе и дальнейшему повышению благосостояния народов Азербайджана и Турции.

"Уверен, что сотрудничество между армиями двух братских стран и впредь будет успешно развиваться", - добавил он.