Загрязнение Арменией минами территорий Азербайджана замедляет процесс выяснения судьбы наших пропавших без вести соотечественников - Сабина Алиева (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Загрязнение Арменией минами территорий Азербайджана замедляет процесс выяснения судьбы наших соотечественников, пропавших без вести.

Об этом сказала в четверг в эксклюзивном интервью Trend Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Она отметила, что около 4 000 азербайджанцев пропали без вести во время Первой Карабахской войны в результате военной агрессии Армении против Азербайджана (Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана официально зарегистрированы 3 890 человек). Из них 3 171 - военнослужащие, 719 – гражданские лица. В числе гражданских лиц были 71 ребенок, 267 женщин и 326 стариков. 872 пропавших без вести, включая 29 детей, 98 женщин и 112 стариков, были взяты в плен или остались на оккупированных территориях.

«Несмотря на свидетельства военнопленных и мирных жителей, бывших свидетелями данных событий, многочисленные доказательства и неоднократные призывы предоставить информацию о судьбе пропавших без вести, армянская сторона отрицает факт захвата и удержания азербайджанцев в плену. Скрывая эти факты от международных организаций, эта страна до сих пор не предоставляет Азербайджану информацию об их дальнейшей судьбе, в том числе о местах массовых захоронений. Тем самым налицо грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года о защите жертв войны, а также требований других международных соглашений», - сказала омбудсмен.

На вопрос о том, были ли достигнуты какие-то положительные результаты в связи с освобождением наших соотечественников, взятых в плен и заложники во время Первой Карабахской войны, она сказала, что согласно данным Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, было обеспечено освобождение и возвращение на родину находившихся в плену и заложниках 378 военнослужащих и 1102 гражданских лиц (224 ребенка, 357 женщин и 225 пожилых людей), в целом 1 480 граждан Азербайджана. «В то же время, согласно другой информации, распространенной комиссией, удалось прояснить судьбу 15 граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, личность которых была установлена в процессе идентификации обнаруженных останков», - сказала Сабина Алиева.

Омбудсмен добавила, что есть многочисленные свидетельства об удержании Арменией наших соотечественников в плену и заложниках во время Первой Карабахской войны, жестоких пыток, которым они были подвергнуты, и один из неопровержимых фактов в связи с этим нашел отражение в письмах, направленных Международным комитетом Красного Креста в 1998 и 2001 годах в Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, в отношении 54 азербайджанцев. В этих письмах МККК отмечается, что представители данной организации навестили 54 граждан Азербайджана, взятых армянскими военными в плен, в местах их содержания в Армении и в оккупированном ею Карабахе Азербайджанской Республики. Они были официально зарегистрированы МККК. Однако впоследствии были возвращены тела 17 человек, а тела 33 человек, в том числе шестерых женщин, которые, как было заявлено, умерли в местах содержания, возвращены не были, а о дальнейшей судьбе четырех человек информации предоставлено не было.

По ее словам, из 613 жителей Ходжалы, убитых армянскими военными при оккупации азербайджанского города Ходжалы, 63 были несовершеннолетними детьми, а 106 - женщинами разного возраста. Были полностью уничтожены 8 семей, 487 человек получили тяжелые травмы, повлекшие инвалидность, из них 76 детей. В списке пропавших без вести числятся 196 жителей Ходжалы, среди которых 36 детей, в том числе 13 девочек, а также 65 женщин, в том числе 20 пожилого возраста. Сотни азербайджанцев, подвергшихся различным невыносимым пыткам и получивших очень серьезные травмы, находясь в плену в Армении, которые привели к пожизненной инвалидности, и сегодня страдают от серьезных проблем с физическим и психическим здоровьем. Показания и интервью людей о нахождении в армянском плену в период Первой Карабахской войны свидетельствуют о совершении Арменией многочисленных преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений против азербайджанцев.

Омбудсмен отметила, что вопросы повышения эффективности работы по доведению до мировой общественности информации о политике геноцида Армении против азербайджанского народа, возвращения на родину лиц, взятых в плен и заложники в результате совершенной агрессии, поиска пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан в зонах конфликта, координация деятельности государственных органов и общественных и международных организаций в этой области относятся к компетенции Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана. Также в связи с этим осуществляется сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста, другими международными организациями, занимающимися гуманитарными вопросами, и лицами, осуществляющими деятельность в этой сфере. Основная деятельность в этой сфере омбудсмена заключается в поддержке ускорения этого процесса, обращении в международные организации для пресечения провокаций Армении, грубого нарушения ею норм международного гуманитарного права, принятия неотложных мер в связи с пленными и взятыми в заложники соотечественниками, пропавшими без вести лицами. В данном контексте с начала Второй Карабахской войны вопросы, связанные с этим, находились в центре постоянного внимания омбудсмена. Были направлены обращения в ООН, Совет Европы, Международный комитет Красного Креста и другие уполномоченные международные и региональные организации, регулярно велась переписка с ними, проводились встречи. Было потребовано расследование на основе специальных процедур фактов военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении, принятие мер, определяющих международную правовую ответственность.

Кроме того, по словам уполномоченного по правам человека, сотрудниками Аппарата омбудсмена были проведены встречи с семьями лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, и собраны факты, необходимые для отправки в соответствующие международные структуры. В то же время в видеообращении, которое было адресовано международным организациям в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений в 2021 году, мировая общественность была призвана к оказанию содействия в предоставлении достоверной информации о судьбе наших соотечественников, пропавших без вести в связи с военной агрессией Армении против Азербайджана. 26 граждан Азербайджана (20 военнослужащих, 6 гражданских лиц) были освобождены из армянского плена совместными усилиями в период после Великой Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне героической азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Омбудсмен добавила, что, к сожалению, до сих пор не найдены шестеро военнослужащих, которые были зарегистрированы как пропавшие без вести во время 44-дневной войны. В настоящее время работа по их поиску продолжается.

Сабина Алиева отметила, что на освобожденных от оккупации территориях, включая села Эдилли, Башлыбель, Фаррух, город Шуша, обнаружены массовые захоронения, в которых найдены останки около 500 человек. В связи с этим соответствующим органом были назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые следственно-оперативные мероприятия. «Армянская сторона уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений, как и точных минных карт. Тем не менее соответствующими структурами Азербайджана ведется постоянная работа по выявлению мест массовых захоронений и проведению соответствующих экспертиз с целью выяснения судьбы около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. То, что азербайджанские пленные удерживались армянами в Шушинской тюрьме в период армянской оккупации, пытки, бесчеловечное обращение с ними подтверждены показаниями свидетелей. В июне 2023 года в ходе поисковых работ на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки. Затем массовое захоронение было обнаружено в городе Шуша, там были найдены останки 17 человек. Одним из ужасающих фактов, связанных с массовым захоронением, найденным в колодце на территории Шушинской тюрьмы, является обнаружение гвоздей в костях, что свидетельствует о том, что люди подвергались пыткам. В то же время при первоначальном осмотре на останках были обнаружены следы от пуль, ударов тупыми и колющими предметами. Все это убедительные факты, доказывающие политику ненависти Армении к азербайджанцам, беспощадное обращение с пленными и заложниками. Но, к сожалению, в результате отсутствия давления на международном уровне, многолетней атмосферы безнаказанности, Армения спокойно продолжает совершать незаконные деяния".

Она добавила, что есть ряд причин, в определенной степени тормозящих процесс выяснения судьбы пропавших без вести соотечественников. Одна из них заключается в том, что армянская сторона, демонстрируя неконструктивную позицию, не предоставляет информацию о местах захоронений. Другая причина - загрязнение Арменией минами и неразорвавшимися боеприпасами территорий Азербайджана, непредоставление ею, несмотря на неоднократные призывы, точных минных карт. К сожалению, в связи с этим пока не удается обнаружить в короткие сроки остальные места массовых захоронений. Однако по мере того, как территории очищаются от мин, этот процесс продвигается, сказала омбудсмен.