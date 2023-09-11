США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе - Госдеп США

БАКУ/Trend/ - США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Как мы уже говорили ранее, мы не признаем Карабах как "независимое" и "суверенное государство" и поэтому не признаем "результаты" так называемых "президентских выборов", которые были объявлены в последние несколько дней", - сказал он.

Миллер отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению вопросов посредством прямого диалога.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы». Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.