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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Политика Материалы 5 сентября 2023 15:53 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/- Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален информацией о гибели военнослужащих Военно-морских сил братского Пакистана, в результате крушения вертолета в городе Гвадар, штат Белуджистан. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших! Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Пусть души погибших покоятся с миром, а память о них живет в сердцах вечно", - говорится в письме.

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