Россия и Азербайджан решают все проблемные вопросы в двустороннем формате – Захарова

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан решают все проблемные вопросы в двустороннем формате.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Все проблемные вопросы, как и вообще все вопросы с различными странами, мы решаем по двусторонним каналам. Бывают ситуации, когда страны недружественные блокируют контакты, отказываются от диалога. Это не относится к нашему диалогу с Баку. Поэтому все вопросы, включая проблемные с Азербайджаном, мы решаем в двустороннем формате», - пояснила она.

Отметим, что ранее во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов.

Знаковым событием в отношениях двух стран стало подписание 22 февраля 2022 года в Москве на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии, которая предусматривает укрепление внешнеполитической координации и военно-политического сотрудничества, объединение усилий в противодействии международному терроризму, наращивание экономического взаимодействия и расширение диалога в гуманитарной сфере.