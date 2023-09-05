Председатель Национального совета Словакии посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом 5 сентября посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, делегация во главе с Борисом Колларом почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет страны, возложила цветы на их могилы и венок к мемориалу «Вечный огонь».

Гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

Во время посещения делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, руководитель рабочей группы по азербайджано-словацким межпарламентским связям Анар Мамедов и другие официальные лица.