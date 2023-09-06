Словацкая делегация посетила Шушу, Физули и Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом 6 сентября посетила освобожденные от оккупации территории/

Как сообщили Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак и другие официальные лица.

Встретивший делегацию в Международном аэропорту Физули специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов ознакомил членов делегации с макетами Физулинского и Зангиланского аэропортов, рассказал о технических показателях аэропортов. Также они были ознакомлены с планом восстановления города Физули, проинформированы о современной инфраструктуре, которая будет создана в районе и на других освобожденных территориях, о работе, проделанной в рамках проектов "умный город", "умное село" и "зеленая энергия".

Затем участники поездки отправились в город Физули, где ознакомились с последствиями армянского вандализма. Им была предоставлена информация о преступлениях, совершенных Арменией против нашей страны в период 30-летней оккупации, загрязнении этих территорий минами со стороны Армении, проводимых работах по разминированию, выполненных и предстоящих работах в Физули, жилом квартале, построенном в городе Физули.

Затем члены делегации, прибывшие в Шушу, встретились со специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым. В ходе встречи Айдын Керимов высоко оценил очередной визит Бориса Коллара в Шушу. Было отмечено развитие связей между городами Азербайджана и Словакии. Специальный представитель проинформировал делегацию об истории города Шуша, его состоянии в период оккупации и о проводимых в Шуше под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой работах по реконструкции и строительству, о восстановлении исторических памятников в городе и намеченных планах.

Затем состоялось посещение Джыдыр дюзю. Было отмечено, что героические воины Азербайджана, проявив беспримерное мужество, поднялись сюда по отвесным скалам и ценой своих жизней и крови освободили Шушу от армянской оккупации. Сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, является местом проведения грандиозных мероприятий.

В рамках визита словацкие парламентарии также посетили село Баш Гарвенд Агдамского района. Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проинформировал их о "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" и работе, проводимой в рамках программы. Было отмечено, что одним из важнейших компонентов программы является строительство "умных сёл" и "умных городов". Третий подобный проект в этом направлении будет реализован в селе Баш Гарвенд Агдамского района. В отличие от предыдущих проектов, проект "умного села" Баш Гарвенд будет спроектирован специалистами Словацкой Республики и реализован за счет средств азербайджанского государства. Было отмечено, что в рамках этого проекта село Баш Гарвенд будет полностью восстановлено и сюда вернутся бывшие вынужденные переселенцы.