МИД Азербайджана осудил т.н. "выборы" на ряде территорий Украины

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана по поводу так называемых "выборов", проведенных на ряде территорий Украины, сообщает Trend.

"Исходя из этого, Азербайджан заявляет, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут считаться легитимными. Эта принципиальная позиция Азербайджана основана на общепризнанных нормах и принципах международного права в отношении уважения прав, относящихся к суверенитету государств. Так как недавние "выборы" на части международно признанных территорий Украины не соответствуют этим критериям, они не имеют никакой юридической силы", - говорится в заявлении.