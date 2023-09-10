Хикмет Гаджиев разъяснил вопрос «открытия» Лачинской и Агдамской дорог в Ханкенди

БАКУ/Trend/- Завтра по инициативе России продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам-Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки грузов МККК.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети Х написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«1 сентября Азербайджан в качестве доброй воли выразил свое согласие на одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, но незаконный режим отказался. Однако на КПП "Лачин" должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим»,- написал он

Кроме того, Гаджиев подчеркнул, что фиктивные и сфабрикованные «выборы» или, лучше сказать, отбор - это серьезный регресс и контрпродуктивный шаг.

«Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе»,- добавил он.