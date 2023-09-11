Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Болгарию

БАКУ /Trend/ - 11 сентября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Болгарии, Софию.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации вошли депутаты парламента - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Болгарией Рауф Алиев, Агиль Мамедов, Анатолий Рафаилов, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Софии делегацию встретили заместитель председателя Национальной Ассамблеи Болгарии Филиз Гусменова, руководитель парламентской группы дружбы с Азербайджаном Хамид Хамид, посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов и другие официальные лица.

В рамках визита запланирован ряд встреч председателя Милли Меджлиса с руководством страны.